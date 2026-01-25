"Проблемних питань стало менше": Зеленський про переговори в Абу-Дабі і території України

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори в Абу-Дабі, під час яких обговорювався 20-пунктний план миру та ключові проблемні питання.

Про це глава держави заявив під час брифінгу.

“Проблемних питань було дуже багато, але їх стало менше. Уже довгий час Росія хоче зробити все, щоб України не було на сході нашої держави. Причина зрозуміла – вони ставили це за ціль і хочуть її досягти. На фронті вони поки що цього зробити не можуть”, – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив позицію України щодо територіальної цілісності: “Наша позиція по нашій території: територіальна цілісність, яку треба поважати. Повторювати не буду, всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо на території чужої країни, які можуть бути питання до нас. Це дві різні принципові позиції – українська і російська”.

Президент додав, що американська сторона намагається знайти компроміс: “Ми йдемо на те, що спілкуємось у тристоронньому форматі. Це перші кроки для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу треба, щоб усі сторони були готові до компромісу. І американська сторона також”.

Нагадаємо, що вчора, 24 січня, в ОАЕ завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Наступний раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі наступного тижня.

За інформацією видання The New York Times, перші особисті переговори між російськими, українськими та американськими посадовцями завершилися в суботу “на рідкісній позитивній ноті”.