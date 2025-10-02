- Дата публікації
Проблеми з зарплатами для військових: депутатка зробила нову заяву
Роксолана Підласа повідомила про підготовку законопроєкту щодо збільшення видатків на оборону. Для цього очікується погодження 6 млрд євро від Єврокомісії.
Народна депутатка, очільниця бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа узялася заперечувати загрозу затримання зарплат українським військовим, про яку сама ж заявила в інтерв’ю.
Про це Підласа написала в Мережі.
Депутатка переконує, що затримань із виплатами військовим не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення облігацій внутрішньодержавної позики.
Підласа прокоментувала власне інтерв’ю для «РБК-Україна» та виділила ключові моменти щодо змін до державного бюджету-2025 з розмови. Політикиня повідомила про потребу збільшити видатки держбюджету на оборону на близько 300 млрд грн. Задля цього Міністерство фінансів України готує законопроєкт і зареєструє його «в перших числах жовтня».
«Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби», — зауважила депутатка, додавши, що «прогноз дуже оптимістичний».
За її словами, законопроєкт треба проголосувати в цілому до 1 листопада.
«Затримок виплат військовим бути НЕ може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП», — запевнила Підласа.
Нагадаємо, в інтерв’ю «РБК-Україна» Підласа заявила, що достатньо грошей на зарплати для армії є лише до 1 листопада, після чого коштів буде недостатньо. Депутатка пояснила, що соціальні видатки (навіть якщо їх скоротити) неможливо перескерувати на оборону, оскільки вони фінансуються міжнародними партнерами. Підласа наголосила, що Україна має прямо говорити з партнерами: найбільша проблема — не озброєння, а грошове забезпечення в оборонному секторі.