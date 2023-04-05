Процес розпаду РФ вже розпочався: Данілов назвав виклики, що виникнуть перед Україною після перемоги

Першим викликом "для світу та цивілізації" Данілов назвав ядерну зброю, яка є у Кремля.

Існування Російської Федерації у нинішньому вигляді — це постійна загроза для України. Проте і фрагментація РФ, яка станеться у майбутньому, також несе певні виклики.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує FREEДОМ.

Першим викликом "для світу та цивілізації" Данілов назвав ядерну зброю, яка є у Кремля.

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"Ми маємо на увазі, що країни — великі країни, до яких ми поки що не належимо, мають цим питанням потурбуватися, бо на них лежить певна відповідальність за те, що відбувається у світі. Це має бути не лише наш головний біль. Процес розпаду Росії вже почався, і його не можна зупинити. На кожній зустрічі із західними партнерами ми пояснюємо, що давайте цим питанням займатися, і ми тут можемо допомагати. З огляду на певні речі, я вважаю, ми непогано знаємо Росію. Ми їх знаємо, а вони — не знають”, — сказав секретар РНБО.

Також Данілов упевнений, що для подолання зовнішніх загроз Україні потрібно розширити список своїх союзників і шукати їх не тільки в Європі та США.

“Ми прогнозуємо, що створюватимуться нові спілки. Ми маємо своє бачення, і ми його вже передали до Офісу президента. У нас є чітке розуміння, як зробити так, щоб ми мали безпеку щодо Росії”, — додав він

Своєю чергою експерти Українського інституту майбутнього припускають, що навіть після перемоги у війні в Україні можуть залишитися залишки проросійських сил. Процес очищення може бути тривалим, попереджає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Раніше Олексій Данілов прокоментував новий виток ядерного шантажу РФ. На його думку, Москва прагне якнайшвидше вийти на переговори та використовує для цього всі наявні засоби.

Також він закликав Захід готуватися до колапсу РФ, який станеться за 3-7 років.

Розпад РФ: що відомо

Раніше російський опозиціонер, соціолог і ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко заявив, що після поразки у війні Росія почне розвалюватися, як картковий будиночок, а на її території спалахне "війна мафіозних кланів за переділ власності і територій". На його думку, розпад Росії може початись з Татарстану.

Російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський вважає, що Рамзан Кадиров готується до війни за незалежність Чечні.

Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман також вважає, що Росія перебуває на шляху до розпаду.

Натомість історик Михайло Жирохов вважає малоймовірним, що Російська Федерація після поразки у війні проти України розпадеться на маленькі незалежні держави.

Світу треба готуватися до розпаду Росії: гучний скандал в ОБСЄ - Олексій Данілов