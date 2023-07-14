Процес розпаду Росії вже не зупинити, це станеться скоро — Данілов

Російський диктатор Володимир Путін почав процес фрагментації Росії 24 лютого 2022 року, коли почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це у своєму інтервʼю ТСН заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він заявив, що після бунту Пригожина ситуація в середині Росії продовжує накручуватись і цей процес не зупиняється.

"Нагрів іде всередині Росії. Вони зараз як можуть все це блокують... Я можу сказати, це хвора країна, в якої вже не лишилося нічого, щоб мало відношення до людяності... Там чекають часи, коли почнуться всі ці процеси. Єдина проблема, що Захід до цього не готовий... Ми попереджали ще після 24 лютого, що Захід має бути готовим до фрагментації Росії... Фрагментацію Росії розпочав Путін 24 лютого", - заявив Данілов.

Крім того, секретар РНБО заявив, що процес розпаду Росії розпочнеться дуже скоро і всі повинні бути до цього готовими.

Нагадаємо, раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що російські генерали можуть об’єднатись та усунути Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник українського ГУР Кирило Буданов розповів, що розвідка має джерела, близькі до президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

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