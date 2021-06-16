Продиктував умови Україні, похвалив Байдена, але ні про що конкретне не домовився: головні заяви Путіна на пресконференції

Президент РФ виправдався за слова Байдена про "Путіна вбивцю" і додав, що таки порозумівся з ним. Однак про жодні конкретні домовленості Путін так і не повідомив.

16 червня у швейцарській Женеві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, за якою спостерігав без перебільшення весь світ. Двоє світових лідерів протягом чотирьох годин вели переговори, після чого Путін провів пресконференцію, а після нього виступив Байден.

ТСН.ua зібрав головні тези президента РФ під час його 1-годинного спілкування з пресою. Путін наговорив немало про зобов'язання перед Україною, повагу до Байдена (попри те, що той назвав Путіна "вбивцею"), ув'язнення Навального та повернення послів до Москви і Вашингтона.

"Ми готові сприяти лише в реалізації Мінських угод": Путін про Україну

Тема України зачіпалася, але не дуже детально, заявив Путін. Важливою була його заява про те, що єдине зобовʼязання Росії перед Україною — це виконання Мінських угод щодо Донбасу. Українська сторона, на його думку, їх виконувати не хоче (йдеться про особливий статус Донбасу, амністії, вибори до передавання контролю над кордоном). Далі Путін перелічив пропозиції України щодо врегулювання конфлікту і заявив, що вони неприйнятні.

"Що запропонувала Україна. Вона запропонувала першим кроком повернути Збройні сили України до місць своєї постійної дислокації. Це означає, що війська України мають зайти на Донбас. По-друге, вони запропонували закрити кордон між Росією і Україною на цій частині. І по-третє,- вибори провести через 3 місяці після цих двох кроків. Не треба бути юристом і мати спеціальну освіту, щоб зрозуміти, що це нічого спільного не має з Мінськими угодами. Це повністю Мінським угодами суперечить", - наголосив Путін.

Російський лідер також повідомив, що з його думкою про виконання Мінських угод нібито погодився Байден.

"Щодо можливого вступу України до НАТО - ця тема зачіпалася "мазком". Тут немає що обговорювати", - коротко резюмував Путін. Путін похвалив Байдена і розповів про їхню розмову віч-на-віч

Путін заявив, що 2 години віч-на-віч розмовляв з Байденом під час женевського саміту і акцентував, що на переговорах він побачив "проблиски довіри". "Повторюю - розмова була дуже конструктивною, я зайвий раз переконався в тому, що президент Байден дуже досвідчений. Ми з ним віч-на-віч розмовляли майже дві години. Не з усіма лідерами так докладно йде розмова віч-на-віч", - наголосив Путін.

Журналісти поцікавилися у глави Кремля, як він розцінив слова Байдена про те, що "Путін вбивця". Путін своєю чергою повідомив, що вони із Байденом все ж порозумілись. "Після цього президент Байден мені зателефонував і ми порозумілись. Мене його пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітись. Це ж його ініціатива. Ми зустрілись і я ще раз переконався, що президент Байден - це дуже розумна людина, він досвідчений", - сказав президент країни-агресора. Також Путін виправдався за слова Байдена про вбивцю, заявивши, що у "США постійно у когось стріляють". "Хто вбивця. Ви подивіться, на вулицях американських міст кожен день когось вбивають, серед них є і лідери різних організацій. Там слова не встигнеш сказати і вже стріляють. І це не залежить від того, чи є поруч діти. Ось я пам'ятаю, кинула жінка машину, а їй в спину стріляють. Афганістан візьмемо. Там одним ударом по 120 людей вбивали. Допустимо, що це помилка. А розстріли з безпілотників чи вертольотів явно цивільного населення в Іраку - це що таке. Хто за це відповідає, хто вбивця?", - сказав Путін. Втім Путін заявив, що йому так і не вдалося окреслити з американським колегою Джо Байденом спільні "червоні лінії", що могло б стабілізувати відносини Росії і США. Він лише зазначив, що домовився з Байденом працювати спільно з кібербезпеки та стратегічної стабільності.

Посли повернуться до Москви і Вашингтона

Путін заявив, що Росія та США ухвалили рішення про повернення послів своїх країн до дипломатичних відомств у Москві та Вашингтоні після взаємного висилання. У нього з Байденом була розмова про взаємний обмін увʼязнених громадян.

"МЗС і Державний департамент США почнуть консультації щодо всього комплексу взаємодії на дипломатичному треку. Там накопичилося багато завалів. Американська сторона налаштована шукати рішення", — сказав Путін і додав, що не побачив ворожості під час переговорів з Байденом.

"Він свідомо хотів бути затриманим": Путін про Навального

Очільник Кремля прокоментував ситуацію навколо ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Нічого нового Путін не сказав, а вчергове звинуватив Навального у порушенні російського законодавства.

"Проігнорував вимогу закону. Його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав. Я виходжу з того, що він свідомо хотів бути затриманим (після повернення з Німеччини. - Ред.). Він зробив те, чого він хотів", - резюмував президент РФ.

"З приводу нашої несистемної опозиції і громадянина, про якого ви згадали. По-перше, людина ця знала, що порушує чинний в Росії закон. Його не вимагали органи влади на реєстрацію. Щойно він вийшов з лікарні та розмістив свої відеосюжети в інтернеті, така вимога виникла. Він не зʼявився, проігнорував вимогу закону. Його оголосили в розшук", — сказав Путін.

За підсумками зустрічі Росія і США ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності, але запрошеннями для взаємних візитів не обмінялися. Путін констатував, що "певні умови для цього ще не визріли".

Новини світу: Навальний, війна на Донбасі та кібератаки – заяви Путіна на пресконфренції у Женеві

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