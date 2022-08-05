"Продовольчу кризу можна буде подолати": Зеленський розповів, як просувається вивезення зерна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з портів Одеси і Чорноморська 5 серпня вийшли три судна із зерном на експорт – майже 60 тис. тонн кукурудзи на борту.

Окрім того, в Україні очікується такий врожай зернових та олійних, що відповідає прогнозам.

Про це глава держави розповів у відеозверненні.

"З наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси і Чорноморська. Майже 60 тис. тонн кукурудзи на борту, яку очікують споживачі Туреччини, Ірландії, Британії. В порт Чорноморська направляється перше з 24 лютого нове судно на завантаження", – повідомив президент.

Він наголосив, що головне зараз – постійне нарощування експорту.

"В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб’єкти. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки і Азії. Але не тільки там", – пояснив Зеленський.

Він зауважив, що цьогоріч у Європі значно більший попит на продовольство, ніж передбачалося, і європейський врожай менший через спеку. А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам. Очікується понад 65 мільйонів тонн.

"Тому, якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою, безпекову частину, не допустять нових російських провокацій по відношенню до нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати", – зауважив глава держави.

Нагадаємо, 5 серпня з порту Одеси та Чорноморська вже вирушили три судна з кукурудзою, загалом – 57 тис. т. Збіжжя на трьох суховантажах прямує до Великої Британії, Ірландії та Туреччини.

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