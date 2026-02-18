Продовження переговорів з Росією з новими учасниками: Зеленський оцінив зустріч у Женеві

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ще цього місяця відбудеться новий раунд переговорів з Росією, до яких приєднаються представники європейських країн.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні у середу, 18 лютого.

«Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці — Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона. Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули», — зазначив український президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в результаті переговорів, і дав свою оцінку зустрічі в Женеві, що відбулася 17-18 лютого.

«Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань — серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо», — зазначив він.

Президент додав, що однією з тем переговорів з росіянами був «гуманітарний трек».

«Потрібні обміни військовополоненими, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх — повернути українців додому. Кожен обмін має значення», — підсумував він.

Нагадаємо, очільник Офісу президента, учасник української делегації Кирило Буданов назвав тристоронні переговори в Женеві за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки непростими.

Як стало відомо, у межах мирних переговорів у Женеві очільник української делегації Рустем Умєров особисто зустрівся з керівником делегації РФ Володимиром Мединським без представників США.