Продовження тиску на варварський режим Путіна: новий британський прем’єр підкреслив солідарність з Україною

Ріші Сунак запевнив у підтримці України.
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про непохитну підтримку української держави.
Про це пише пресслужба глави британського уряду.
«Прем'єр-міністр сказав, що підтримка України з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли, і президент Зеленський може розраховувати на те, що британський уряд і надалі виявлятиме солідарність з Україною», - йдеться в повідомленні.
Він також підкреслив необхідність роботи МАГАТЕ в Україні заради ядерної безпеки та прозорості, а також для спростування дезінформацій.
«Обидва лідери погодилися з необхідністю продовження тиску на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій», - повідомляє пресслужба британського лідера.
Прем'єр-міністр подякував українському президенту за привітання з призначенням та сподівається, що вони незабаром зустрінуться особисто.
Нагадаємо, що український президент України Володимир Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зі вступом на посаду.
Зауважимо, що останній став 57-м і наймолодшим прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Ліз Трасс пішла з посади після менше ніж двох місяців від моменту її обрання очільницею уряду країни.
У першій промові він заявив, що розв’язана російським президентом Володимиром Путіним війна в Україні призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачань у всьому світі.
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