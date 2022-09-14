Продовження "зернової угоди": Генсек ООН провів перемовини з Путіним

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору".

Про це заявив Гутерреш в ході пресконференції.

За словами генсека ООН, розмова відбулася сьогодні, 14 вересня, вранці.

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"У нас була можливість обговорити Чорноморську "зернову ініціативу" і її продовження і можливе розширення", - заявив Гутерреш.

Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору".

За словами Гутерреша, зараз необхідно анулювати всі "перешкоди, які заважають експорту російських добрив", оскільки світ може зіткнутися з "нестачею їжі".

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода почала працювати 1 серпня і термін її дії становить 120 днів.

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