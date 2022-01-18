Продовжить стратегію минулої влади: Німеччина не постачатиме зброї Україні

Тим не менш, канцлер Німеччини попередив РФ про серйозні політичні та економічні наслідки можливого вторгнення.

Німеччина не змінить свою позицію і продовжить виступати проти постачання зброї до України.

Про це заявив новий кнацлер ФРН Олаф Шольц на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Він сказав, що продовжить "мудру стратегію минулої влади" не експортувати озброєння до України.

"Ми не змінювали цієї стратегії, коли прийшли до влади" — сказав він.

Проте Шольц визнав, що стягування російських військ до кордонів України викликає серйозне занепокоєння. Канцлер попередив РФ про серйозні політичні та економічні наслідки можливого вторгнення.

"Зрозуміло, що доведеться заплатити високу ціну (Росії — ред.), якщо буде військове вторгнення до України. Будемо обговорювати різні варіанти", — сказав він, відповідаючи на питання, чи готова Німеччина зупинити "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.

Канцлер запевнив, що Берлін у межах переговорів працює над тим, аби зберегти територіальну цілісність України і не допустити агресії проти нашої держави.

Нагадаємо, що нова очільниця МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що новий уряд Шольца відмовляється постачати Україні зброю.

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