"Продовжуємо дипломатичний марафон": Зеленський пообіцяв хороші новини для України після переговорів із партнерами

З президенткою Словенії та премʼєрами Чехії, Португалії та Північної Македонії Зеленський говорив про збільшення оборонної підтримки, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію усіх елементів нашої формули миру.

Президент України Володимир Зеленський провів ще чотири етапи переговорів із партнерами. Зеленський продовжив дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтона.

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення до українців 9 січня.

"Протягом цього дня – премʼєр-міністр Чехії, президентка Словенії, премʼєр-міністр Португалії, прем’єр-міністр Північної Македонії. З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне", - розповів він.

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"І дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового "Рамштайну", й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів", - зазначив президент.

Нагадаємо, наступна, восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня 2023 року. У засіданні візьмуть участь очільники оборонних відомств 50 країн світу.

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