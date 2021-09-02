"Продовжуємо відстоювати спільні цінності": Зеленський зустрівся з конгресменами із групи підтримки України

Глава держави подякував американській делегації, яка була представлена на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя відновлення незалежності України та першому саміті Кримської платформи.

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Президент України відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства та базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах.

Про це у четвер, 2 вересня, повідомляє Офіс президента.

"Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень", – сказав він.

Глава держави запропонував американській стороні долучитися до реалізації презентованого ним у Вашингтоні Плану трансформації української економіки.

Володимир Зеленський також ознайомив представників Конгресу з реформами, що впроваджуються в Україні.

"Ми робимо рішучі кроки для прискорення реальної трансформації України та маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою", – наголосив він.

Значну увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації навколо України та в регіоні, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

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Окремою темою для діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту "Північний потік – 2".

"Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США щодо «Північного потоку – 2» можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання", – переконаний Володимир Зеленський.

Президент також висловив зацікавленість України у розширенні співпраці зі Сполученими Штатами в освітній сфері.

Також він подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і зауважив, що розраховує на підтримку США у створенні мережі лікувально-реабілітаційних центрів для військових в Україні.

Крім того, під час розмови сторони обговорили події в Афганістані й кроки, які здійснюють Україна та Сполучені Штати Америки для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Співголова Українського кокусу Марсі Каптур зі свого боку відзначила активність, амбіційність та лідерство президента України у здійсненні масштабних перетворень та реформ в Україні, що не вдавалося раніше.

Вона запевнила президента у підтримці територіальної цілісності й суверенітету України та всіх позитивних перетворень у нашій державі.

Нагадаємо:

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.

у Вашингтоні. А 1 вересня Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом, яка тривала довше запланованого протоколом часу. Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

Новини світу: у Вашингтоні відбулась особиста зустріч Зеленського і Байдена – про що домовились

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