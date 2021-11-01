"Продовжую працювати вдома": прессекретарка Білого дому Псакі не поїхала з Байденом у турне через коронавірус

"Продовжую працювати вдома": прессекретарка Білого дому Псакі не поїхала з Байденом у турне через коронавірус

Вона запевнила, що не контактувала із високопоставленими керівниками у Білому домі.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що заразилася коронавірусом.

Про це вона написала у Twitter.

Псакі 27 жовтня дізналася, що її родичі заразилися коронавірусом, тому вона вирішила не їхати разом із президентом США Джо Байденом у поїздку до Європи.

"З того часу я на карантині. Я здала негативні тести на COVID-19 у середу, четвер, п'ятницю та суботу. А в неділю тест виявився позитивним", — зауважила Псакі.

Вона уточнила, що після цього не контактувала із високопоставленими керівниками у Білому домі.

Президента США Псакі, за її словами, бачила 26 жовтня, перебувала майже за два метри від нього. "Обидва ми були у масках", — уточнила речниця.

"Завдяки вакцині у мене лише слабкі симптоми, і я продовжую працювати вдома", — написала Псакі.

Байден зараз проводить турне Європою. На вихідних він взяв участь у саміті G20 у Римі.

Додамо, що світові лідери планують вакцинацію 70% населення Землі до середини 2022 року.

Читайте також:

Байден прибув на екологічний саміт G20 з "ядерною валізкою": відео

Саміт "Великої двадцятки": Джо Байден зустрівся з Папою Римським у Ватикані, але без преси

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання