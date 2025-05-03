Продовжувати чи закінчувати війну: шведський аналітик пояснив, який варіант кращий для України

Андерс Аслунд про війну / © tyzhden.ua

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Продовження війни наразі вигідніше для України, ніж укладання мирної угоди з Росією.

Таку думку в етері Еспресо висловив шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд.

Він зазначив, що принизливе й тимчасове перемир’я з російськими агресорами не дасть Україні жодних переваг.

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«Наразі, по суті, існує два можливі варіанти: або Україна підписує щось цілковито принизливе й неприйнятне — фактично лише тимчасове перемир’я, — або війна триває. Другий варіант виглядає кращим, адже Україна тримається впевнено й гідно, а Європа демонструє рішучу підтримку. Після принизливого прийому президента Зеленського в Білому домі 28 лютого Європа, за винятком Угорщини, консолідувалася довкола України. Військова промисловість ЄС разом із сильними українськими стартапами вже готується до збільшення обсягів і темпів постачання озброєння. Цього року Україна отримає близько 100 мільярдів доларів західного фінансування», — пояснив Аслунд.

Він наголосив, що переговори з російськими агресорами зараз не принесуть жодних реальних результатів, тому немає сенсу їх продовжувати.

«Отже, фінансування вже забезпечене, але я не бачу жодної реальної можливості, що з цих переговорів вийде щось змістовне. Показово, що під час візиту Віткоффа до Москви він прибув без жодного помічника, тоді як Путін приймав його в присутності Юрія Ушакова та Кіріла Дмитрієва. Я знаю обох — Дмитрієв доволі вправний і досвідчений гравець. Сергій Лавров більше не виконує функцій міністра закордонних справ — приблизно так само, як Марко Рубіо тут, у Вашингтоні. Натомість Лавров виступає як рупор пропаганди — не гірше за Соловйова чи Симоньян», — додав він.

Аслунд переконаний, що головна мета Путіна — вплинути на президента США Дональда Трампа, щоб завершити війну на вигідних для себе умовах.

«Ситуація виглядає саме так: Лавров не залучений до жодних реальних переговорів, принаймні, наскільки я розумію. Та й загалом не варто вважати, що якісь справжні переговори взагалі ведуться. Навпаки — Путін просто намагається спокусити Віткоффа, а через нього — вплинути на Трампа», — підсумував Аслунд.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до перемир’я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.

Ми раніше інформували, що Україна може отримати значний пакет військової допомоги у розмірі $30 мільярдів уже наступного року завдяки рішенню про передоплату американських інвестицій з фонду на 2026 рік.