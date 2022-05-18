Продуктивні, предметні розмови: Зеленський - про те, що обговорював з Шольцом та Макроном

Продуктивні, предметні розмови: Зеленський - про те, що обговорював з Шольцом та Макроном

Президент Зеленський продовжує інформувати західних партнерів про ситуацію в Україні.

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про підсумки переговорів Зеленський прозвітував у своєму відеозверненні ввечері 17 травня.

Розмову з Шольцом він назвав "доволі продуктивною". Сторони передусім обговорили оборонну підтримку України і взаємодію на рівні Євросоюзу. Зеленський поінформував Шольца про актуальну ситуацію на полі бою та про можливий розвиток цієї ситуації.

Розмову з Еммануелем Макроном президент України назвав "предметною й тривалою".

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Президенти обговорили:

шостий пакет санкцій, який готується у Євросоюзі;

переговорний процес з Росією та евакуацію захисників "Азовсталі".

Окремо сторони обговорили євроінтеграційні кроки України та розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України" - звернення Зеленського за 17 травня

Нагадаємо, 13 травня Зеленський у відповідь на спроби Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для президента РФ заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Раніше президент Франції підтвердив, що заявку України про вступ до ЄС розглянуть у червні.

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