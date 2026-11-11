«Продуктивні» переговори, але без прориву: Sky News про передчасний оптимізм після зустрічі в Абу-Дабі

Віткофф і Кушнер / © Associated Press

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Переговори в Абу-дабі про завершення війни в Україні знову назвали «продуктивними», однак гучні оцінки поки не підкріплені проривом у ключових питаннях. Що більше — подібні оптимістичні заяви американських переговірників уже лунали не раз.

Про це йдеться в аналізі кореспондента Sky News Айвора Беннетта.

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За підсумками останнього раунду перемовин вдалося домовитися хіба що про черговий обмін військовополоненими — тоді як територіальні питання, гарантії безпеки для України та участь Європи залишаються невирішеними.

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«Від росіян лунали заяви про „взаємне розуміння“, тоді як українці говорили про „сприятливий імпульс“ для вирішення питання до кінця року. Але я вважаю, що це було скоріше виявом вдячності американським посередникам, ніж реальним оновленням інформації щодо поточного стану справ», — йдеться у матеріалі.

За оцінкою кореспондента Sky News, на вказують заяви голови російської делегації Володимира Мединського. Його коментарі щодо гарантій безпеки та участі Європи в подальших переговорах не свідчать про готовність Москви відступати від своїх вимог. Зокрема, висловлюючись про архітектуру безпеки, він заявив, що нинішню систему потрібно «вилікувати». За його словами, світ потребує «нової, сучасної, оновленої системи безпеки», яка «не ставитиме жодну країну в невигідне становище».

За цією риторикою стоїть давня позиція Кремля: Москва вважає, що нинішня система європейської безпеки нібито обмежує її інтереси. Окрім того, агресор Росія сприймає НАТО як загрозу та прагне скорочення військової присутності Альянсу у Східній Європі.

Не менш зневажливими стали слова Мединського про можливу участь європейських представників у майбутніх переговорах. Він заявив, що Європа зможе долучитися до перемовин лише тоді, «коли прокинеться її совість».

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«У цьому питанні, безперечно, ніхто не ходить навколо — Росія хоче, щоб Європа кардинально змінила свою позицію, перш ніж дозволить їй сісти за стіл переговорів», — йдеться у статті.

Вочевидь, така риторика свідчить про те, що Кремль і надалі намагається диктувати умови не лише Україні, а й європейським партнерам.

Попри це, американські посередники не відмовляються від дипломатичних зусиль. Наступними пунктами їхнього маршруту мають стати Москва, де запланована зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, а згодом — Дублін, де відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

«Слово „продуктивні“ американські представники, ймовірно, ще не раз використають для опису переговорів. Однак конкретні результати, які могли б наблизити завершення війни, поки залишаються невизначеними», — підсумовує Беннеетт.

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Переговори в Абу-Дабі — що відомо

В столиці ОАЕ завершилися тристоронні переговори. Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав ці зустрічі «складними, але продуктивними». Водночас він визнав, що головною перешкодою на шляху до миру залишається територіальне питання.

Водночас очільник російської переговорної делегації Володимир Мединський заявив, що Київ і Москва нібито домовилися про масштабний обмін військовополоненими. За його словами, конкретні параметри обміну мають оголосити найближчим часом.

Джаред Кушнер підтвердив, що за підсумками переговорів сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Остаточну кількість людей, яких планують звільнити, мають узгодити 12 листопада.

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