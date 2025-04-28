Мерц окреслив червоні лінії для миру в Україні

Лідер ХДС Фрідріх Мерц. / © Associated Press

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Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина та Європа підтримують Україну в її оборонній боротьбі проти Росії.

Про це він сказав на невеликій партійній конференції в Берліні, передає NTV.

“Це несумісне з продиктованим миром або підкоренням фактам, створеним військовими засобами, особливо не всупереч... проголошеній волі самої України”, – зазначив політик.

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Він також висловив надію, що США та європейські країни й надалі спільно підтримуватимуть Україну. Крім того, Мерц висловив сподівання, що переговори у Римі, зокрема зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського на полях похорону Папи Франциска, можуть стати початком серйозного мирного процесу.

Раніше ми писали, що Київ готує “план Б” на випадок провалу мирного плану США.