Прогноз закінчення війни в Україні: сценарії від президента Фінляндії

Александр Стубб висловив упевненість, що поточного року в Україні буде мир.

Президент Фінляндії Александр Стубб прогнозує, що 2025 року Україна переможе у війні, яку розв’язала Росія, і описав три етапи, які потрібно пройти для збереження стійкого миру.

Про це він говорив у четвер, 23 січня, під час "Українського сніданку" в Давосі.

За його словами, перший етап плану перемоги України повинен містити фінансову, військову та політичну підтримку України західними союзниками у короткостроковій перспективі.

“Ця підтримка має тривати і посилюватися", — наголосив Александр Стубб.

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Другий етап, на думку фінського президента, передбачає переговорний процес з Росією і він може тривати від трьох до шести місяців. Водночас, вважає він, Україна повинна “починати переговори, якими б вони не були і коли б вони не були, з позиції сили”.

Третім етапом плану перемоги України Стубб назвав відновлення територіальної цілісності країни. Водночас він наголосив, що Україна збереже три ключові принципи своєї державності.

“Перший — це незалежність. Чи збереже Україна свою незалежність? Моя відповідь — так. Другий — суверенітет. Чи збереже Україна своє право вибору, чи вступати їй до ЄС, чи до НАТО? Моя відповідь — так. І третє — територіальна цілісність. І знову ж таки, я повертаюся до правил і принципів міжнародного права. Ми повинні дотримуватися кордонів, які існували раніше, і маємо дотримуватися їх і надалі”, — сказав він.

Президент Фінляндії висловив упевненість, що поточного року в Україні буде мир, водночас Путін програє, а Україна переможе у війні.

Нагадаємо, посланець з особливих доручень в адміністрації Дональда Трампа Річард Ґренелл повідомив, що президент США задля завершення війни в Україні збирається тиснути на обидві сторони, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів.

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