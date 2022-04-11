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Прогнози Арестовича щодо подальшого розвитку війни та акції на підтримку України у світі: п'ять головних подій ночі 11 квітня

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Прогнози Арестовича щодо подальшого розвитку війни та акції на підтримку України у світі: п'ять головних подій ночі 11 квітня

en.wikipedia.org

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних подій ночі 11 квітня 2022: 

  • Радник голови Офісу президента Олексій Арестович озвучив прогнози щодо подальшого розвитку війни з Росією. Читати далі –>
  • Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, як прибирають військове керівництво, яке не справилося і те, що чекає нинішніх керманичів наступу на Україну. Читати далі –>
  • У різних країнах світу в неділю, 10 квітня, відбулися символічні акції, під час яких учасники нагадували, що жертвами російської агресії в Україні стають мирні мешканці, зокрема, невинні діти. Читати далі –>
  • В Україні посилилася мінна небезпека. Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Читати далі –>
  • Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в Луганській та Донецькій області ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою. Що робити у разі вибуху місткості з азотною кислотою. Читати далі –>

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