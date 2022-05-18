"Програють ще швидше": Фейгін прокоментував особисте командування Путіним бойовими діями

У разі, якщо президент Росії Володимир Путін справді самостійно ухвалює рішення щодо війни в Україні на рівні бригадних генералів, це лише пришвидшить поразку окупантів.

На такі безглузді рішення може впливати затягування війни та невдалий бліц-криг Росії. Завжди, коли вреалізацію військової справи влазять люди, які не є професіоналами, це закінчується дуже сумно.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в коментарі 24 каналу.

"Якщо Путін справді керує командуванням на рівні бригади – це для них біда. Бо це лише означає те, що вони програють ще швидше. Хоча я сумніваюсь, що це дійсно правда", – розповів Фейгін.

"Не довіряючи генералам, Путін вирішив керувати власноруч – у такому разі, припускаю, що фінал буде схожим на долю Миколи ІІ. Він також сам очолював ставку у період Першої світової війни", – зауважив російський правозахисник.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, Путін особисто розробляє план форсування річки Сіверський Донець у Луганській області. Російські окупанти бояться форсувати водойму, бо бояться загинути, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Коли і як Путін почне реалізовувати мрію про захоплення України та відновлення СРСР - Фейгін і Ягун

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