Прогрес залежить від обох сторін: Білий дім не очікує прориву від переговорів з Кремлем

Прогрес залежить від обох сторін: Білий дім не очікує прориву від переговорів з Кремлем

Всеж знати спільну мову з Москвою сподіваються.

У Білому домі не очікують прориву від переговорів із Росією, які відбудуться наступного тижня.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

"Ми зможемо поставити речі на стіл. Росіяни зроблять те ж саме... Ми подивимося, чи є підстави рухатися вперед", - сказав він.

Політик сподівається знайти спільну мову з Москвою на тлі кризи в Україні, а також відвернути перспективи військового вторгнення РФ. Втім, наголошує Блінкен, будь-який прогрес залежатиме від дій обох сторін у переговорах, адже "будь-який рух для вирішення проблем має відбуватися на взаємній основі".

"Щоб досягти реального прогресу, дуже важко побачити, що це станеться, коли триває ескалація, коли Росія приставила зброю до голови України зі 100 тис. військовослужбовців поблизу її кордонів", - сказав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показала розташування військ держави агресора – Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

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