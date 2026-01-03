Прогноз Politico на 2026-й: ілюзії Трампа і загроза прориву фронту для України

2026: Рік критичних випробувань. Чи витримає Україна дефіцит ресурсів та енергетичний терор / © ТСН.ua

Минулого року Politico вирішило прогнозувати майбутнє. Деякі прогнози були точними, інші — менш: Дональду Трампу таки вдалося (можливо) завершити війну в Газі, але мир в Україні виявляється дедалі менш досяжним.

Тепер Politico пише, яким буде новий, 2026 рік для України.

У виданні зазначають, що незважаючи на всі розмови про те, що західні санкції руйнують російську економіку та примушують Кремль до підкорення, Путін, здається, незворушний і залишається наполегливим у виконанні своїх максималістських вимог.

Тим часом існують внутрішньополітичні обмеження щодо того, на що може погодитися український президент Володимир Зеленський, не викликаючи негативної реакції громадськості.

Тим не менш, Трамп часто схильний думати, що угода можлива. Після саміту з Путіним на Алясці Трамп почув пояснював французькому президенту Еммануелю Макрону, що, на його думку, Путін насправді хоче «укласти угоду для мене». «Я думаю, що він хоче укласти угоду зі мною. Ви це розумієте? Як би божевільно це не звучало», — додав Трамп.

Звичайно, впертість російського диктатора розчарувала Трампа, і він час від часу розмірковував про те, чи не граються з ним — саме це, як повідомляється, вважає Меланія Трамп.

Російський диктатор вміє маніпулювати Трампом, і він бездоганно вибирає час, коли звертається до свого американського колеги. Візьмемо, наприклад, його двогодинну телефонну розмову минулого місяця, під час якої він обговорював перспективи саміту, саме тоді, коли Трамп натякнув, що може надати Україні крилаті ракети «Томагавк».

Продовження війни вигідне для Путіна. Це має перевагу в тому, що ще більше напружує європейські країни, які відчувають фінансову нестачу, і ризикує розщепити НАТО. Розсіяний Захід також допомагає союзнику Путіна Сі Цзіньпіну, коли він розраховує, чи варто і коли робити крок щодо Тайваню.

А режим Путіна може опинитися під загрозою, якщо він різко припинить війну. Швидкий відхід від воєнної економіки, ймовірно, спровокує небезпечні соціально-політичні чвари, вважає Елла Панеях, соціолог аналітичного центру «Центр нових євразійських стратегій». Вона каже, що це спровокує «жорстоку та запеклу конкуренцію за ресурси, що зменшуються».

У виданні важають, що з огляду на гостру нестачу людських ресурсів в Україні — завжди існує шанс прориву лінії фронту. Коротше кажучи, Путін цілком може розрахувати, що він може отримати більше, наполегливо продовжуючи: більше земель, настільки розбавлені західні гарантії безпеки, що вони нічого не варті, та обмеження розміру повоєнної української армії. Це легко створило б умови для подальшого відновлення реваншистських воєнних дій Росії.

Контраргумент? Російська економіка бореться з високими процентними ставками, нестачею робочої сили та стрімким зростанням вартості державних запозичень. Існує тривога щодо безнадійної заборгованості, яку несуть на себе російські банки. Статус-кво може не тривати вічно. Так само, однак, Україна може опинитися у скрутному становищі цієї зими через невпинні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни та нездатність європейців достатньо фінансувати Київ.

Раніше історик Сергій Плохій заявив, що Росія продовжить воювати і українцям варто забути навіть про поганий мир.