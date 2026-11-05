Програш республіканців на виборах у США: як це вплине на Україну – огляд західних ЗМІ

Злам у Вашингтоні: що західні ЗМІ пишуть про наслідки для України через поразку республіканців на виборах у США / © ТСН

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Проміжні вибори у США обернулися масштабною поразкою Республіканської партії президента Дональда Трампа. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу — Палатою представників і Сенатом. Водночас вони перемогли в низці штатів, де республіканці десятиліттями мали сильні позиції.

Що саме пишуть впливові американські та європейські медіа про наслідки виборів в США для України — у нашому огляді ТСН.ua.

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Politico — допомогу Україну можуть відновити

За інформацією Politico, західні союзники сподіваються, що після виборів Трамп стане більш контрольованим.

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«Я очікував, що Трампа сильно поб’ють, але не влаштують таку бійню», — сказав у коментарі виданню європейський дипломат, який працює в Брюсселі.

За словами європейського дипломата, його колеги планують «масштабну кампанію» у Конгресі, щоб заручитися підтримкою як демократів, так і республіканців щодо відновлення американської підтримки України.

«Наявність у Конгресі більшої кількості представників правлячої більшості, які будуть категорично проти зближення з Росією і зможуть стримувати ухвалення бюджетів, стане перевагою», — заявило джерело.

The Wall Street Journal — більше надії, ніж реальності

У WSJ зауважують, що у Києві було більше надії, ніж реальності, на зміну підходу адміністрації Трампа до вторгнення Росії в Україну.

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У виданні нагадали, що Трамп майже повністю скоротив допомогу США Україні, тиснув на країну, щоб вона передала Росії більше своєї території, і розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи його у війні, яку розпочала Москва. Натомість Трамп прагнув зближення з Путіним, послабив санкції на російську енергетику та спробував зупинити українські авіаудари по російських нафтопереробних заводах.

«Однак значна частина оперативних рішень щодо військової допомоги та застосування санкцій залишиться в компетенції виконавчої влади», — пояснює український політолог Дмитро Шеренговський.

У той час як Вашингтон, ймовірно, буде зайнятий внутрішніми проблемами протягом наступних двох років, слухання та розслідування в Конгресі можуть пролити світло на російський вплив у США, додає Валерій Пекар із Києво-Могилянської бізнес-школи.

The Times і Foreign Policy — проблиск надії

На думку аналітиків видання The Times, успіхи Демократичної партії на проміжних виборах у США дають «проблиск надії» на те, що новий Конгрес зможе стримати розворот президента Трампа у бік Москви.

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Водночас, у виданні попереджають, що навіть якщо демократи і відновлять допомогу Україні чи посилення санкцій проти Росії, Трамп, як і раніше, збереже право на президентське вето.

«Для Москви головний висновок полягає в тому, що ставка виключно на особисті відносини з Трампом стає все більш ризикованою», — говорить у коментарі виданню московський політолог Ілля Гращенков.

У Foreign Policy також вважають, що для українців проміжні результати виборів у США дають певну надію. Водночас, обережний оптимізм поєднується з набагато нагальнішими турботами — російськими ударами, перебоями з електрикою та водою напередодні зими.

DPA — обережний оптимізм

За інформацією німецького видання, Євросоюз і зокрема Німеччина з обережним оптимізмом оцінюють перспективи надання США допомоги Україні після проміжних виборів.

Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, у Вашингтоні мало що зміниться після нищівної поразки республіканців на проміжних виборах у США.

Швидких змін не буде — Reuters

У виданні попереджають, що будь-яке збільшення американської допомоги навряд чи відбудеться швидко і не вирішить найнагальнішу проблему України — дефіцит перехоплювачів Patriot для захисту її енергетичної інфраструктури та міст цієї зими.

Крім того, у Reuters припускають, що позиція Трампа щодо переговорів України і РФ буде незмінною: глава Білого дому і надалі буде тиснути на Київ.

«Проміжні вибори навряд чи змінять позицію адміністрації Трампа в тристоронніх мирних переговорах з Росією, де вона тиснула на Україну, щоб вона пішла на поступки для досягнення угоди, одночасно обговорюючи з Москвою ділові угоди, які були б вигідними для американських інвесторів», — зазначають у виданні.

Bild — можливо, нічого не зміниться

Натомість у німецькому виданні Bild припускають, що поразка республіканців на проміжних виборах не обов’язково призведе до зміни курсу Трампа по Україні. У виданні нагадують, що Трамп досі зберігає значні повноваження у зовнішній політиці США.

Фахівець з безпеки Ніко Ланґе навіть припускає, що Трамп «може активізувати контакти з Володимиром Путіним».

Політолог Карло Мазала додає, Трамп не став слабшим у зовнішній політиці, тому «розраховувати на його велику готовність до компромісів не варто».

Експерт зі США Томас Єгер вважає, що Трамп може, навпаки, тепер «ще агресивніше просувати свої інтереси».

Ніхто не знає, що це означає для України — The New York Times

У виданні зауважують, що наразі на Заході немає єдиної думки про те, як результати голосування у США можуть вплинути на поведінку Трампа щодо України.

Нагадаємо, у США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів.

Демократи сенсаційно розгромили республіканців у їхніх ключових штатах — як от Айова, Канзас, Техас та Південна Кароліна.

За результатами виборів Демократична партія отримала більшість у Палаті Представників — 228 місць за необхідних 218, а в Сенаті — 54 проти 46 у республіканців. Новий склад Конгресу збереться вже в січні наступного року.

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