ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1314
Час на прочитання
1 хв

Другий день мирних переговорів: США оцінили результати та наступні кроки

Стів Віткофф про переговори в Абу-Дабі: обговорення були детальними та продуктивними, а сторони змогли досягти певного прогресу у ключових питаннях.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Getty Images

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про успішне проведення чергового раунду мирних переговорів між США, Україною та Росією в Абу-Дабі.

Про це посланник США повідомив у соціальних мережах.

Допис Стіва Віткоффа в Х. / © Фото із соціальних мереж

Допис Стіва Віткоффа в Х. / © Фото із соціальних мереж

За його словами, обговорення були детальні та продуктивні, а сторони змогли досягти певного прогресу у ключових питаннях.

“Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні”, — зазначив Віткофф.

Обговорення продовжуватимуться, а додатковий прогрес очікується вже у найближчі тижні. США висловили подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію цих перемовин.

Також повідомляється, що під час переговорів в Абу-Дабі представники Російської Федерації, Україна та Сполучених Штатів Америки домовилися про обмін 314 полоненими.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що Кремль висунув нову умову щодо закінчення війни в Україні. Тепер Росія вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією.

Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що питання Донецької області стало “єдиним пунктом, що залишився” в мирних переговорах, який потребує уваги.

Дата публікації
Кількість переглядів
1314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie