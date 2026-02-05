- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1314
- Час на прочитання
- 1 хв
Другий день мирних переговорів: США оцінили результати та наступні кроки
Стів Віткофф про переговори в Абу-Дабі: обговорення були детальними та продуктивними, а сторони змогли досягти певного прогресу у ключових питаннях.
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про успішне проведення чергового раунду мирних переговорів між США, Україною та Росією в Абу-Дабі.
Про це посланник США повідомив у соціальних мережах.
За його словами, обговорення були детальні та продуктивні, а сторони змогли досягти певного прогресу у ключових питаннях.
“Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні”, — зазначив Віткофф.
Обговорення продовжуватимуться, а додатковий прогрес очікується вже у найближчі тижні. США висловили подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію цих перемовин.
Також повідомляється, що під час переговорів в Абу-Дабі представники Російської Федерації, Україна та Сполучених Штатів Америки домовилися про обмін 314 полоненими.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що Кремль висунув нову умову щодо закінчення війни в Україні. Тепер Росія вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією.
Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що питання Донецької області стало “єдиним пунктом, що залишився” в мирних переговорах, який потребує уваги.