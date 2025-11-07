Прогрес щодо завершення війни: Зеленський прокоментував заяву Трампа

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, отримав від російської сторони певні сигнали після запровадження санкцій проти нафтових гігантів РФ та обговорення можливості постачання Україні американських ракет Tomahawk.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після проведеної Ставки верховного головнокомандувача, коментуючи недавню заяву американського лідера про прогрес у питання закінчення війни в Україні.

«Я думаю, що росіяни бояться санкцій та „Томагавків“. І коли вони побачили перший крок щодо санкцій, вони розуміють, що може бути далі…» — зазначив він.

За словами українського президента, непоступливість Кремля у питанні мирних переговорів призведе до запровадження цілого санкційного пакету, який перебуває на розгляді в Конгресі, а також буде підніматися питання далекобійної зброї.

«Я вважаю, хоча, може я помиляюся, що президент Трамп, відреагував саме на це. Може, отримав якісь сигнали з російського боку щодо того, що нам треба якось розмовляти», — припустив Зеленський.

Водночас український лідер вважає, що всі ці сигнали від Кремля маю одну мету — відтермінувати рішення президента США щодо нових санкцій.

«Вони так робили від початку каденції президента Трампа, постійно щось обіцяли, говорили і крок за кроком демонстрували зворотнє — неготовність до закінчення війни», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.