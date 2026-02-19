Український та російський військові / © ТСН

Військові представники-учасники тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, змогли досягти у Женеві «поступового, але значного прогресу» у напрацюванні механізмів можливого припинення вогню. Остаточне рішення ще мають ухвалити політичні керівники.

Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнане з пепребігом переговорів джерело.

Зокрема, у Женеві сторонам вдалося погодити ключові формулювання та роз’яснення, які можуть стати основою для майбутніх домовленостей. Водночас джерело зазначає, що політична частина діалогу залишалася «напруженою», хоча військові консультації дали підстави для стриманого оптимізму.

Зустрічі військових паралельно з політичними контактами проводили міністр армії США Ден Дрісколл і командувач Європейського командування США генерал Алекс Гринкевич.

Критерії режиму припинення вогню

Головним завданням цих переговорів було узгодження базових термінів для подальшого політичного діалогу — передусім практичних умов режиму тиші та критеріїв його порушення. За інформацією джерела, у цьому напрямі є просування, однак остаточне рішення ще мають ухвалити політичні керівники. Очікується, що нову зустріч можуть призначити вже найближчими тижнями.

Політичні оцінки результатів переговорів у Женеві

Політичні оцінки результатів були стриманішими. Так, президент України Володимир Зеленський заявив 18 лютого, що до відчутних результатів ще далеко.

«Військові представники серйозно й предметно обговорили окремі питання. Однак чутливі політичні теми, питання можливих компромісів і необхідної зустрічі лідерів ще недостатньо опрацьовані», — сказав глава держави.

Водночас очільник російської делегації Володимир Мединський охарактеризував політичні переговори як «складні, але ділові».

Нагадаємо, Зеленський заявив, що готовий провести президентські вибори за умови бодай двомісячного перемир’я. Президент зазначив, що заради миру не відкидатиме пропозиції США і в разі припинення вогню готовий переконати парламент змінити позицію щодо голосування. Водночас він зауважив, що партнерам варто визначитися, чи прагнуть вони демократичних виборів, чи просто його заміни, чого активно домагається Росія.

Результати переговорів у Женеві 17-18 лютого

Зеленський повідомив, що на переговорах у Женеві Україна та РФ досягли певного прогресу у військових питаннях, зокрема щодо моніторингу режиму припинення вогню, проте з політичних тем і статусу Донбасу позиції залишаються різними. Президент зазначив, що Україна готова до дипломатичного вирішення територіальних питань за умови зупинки на лінії розмежування, але не погодиться на вимогу РФ добровільно залишити Донбас або визнати території російськими.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила про досягнення «реального прогресу» на тристоронніх переговорах у Женеві, після яких сторони продовжать роботу над мирною угодою та поінформують своїх лідерів. Вона анонсувала наступну серію зустрічей.

Своєю чергою очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах у Женеві Москва та Вашингтон продовжують обговорення «розуміння Аляски» — концепції, спрямованої на усунення «першопричин» війни в Україні. За словами міністра, окрім військово-політичного треку, сторони домовилися про створення окремої економічної робочої групи для паралельного обговорення фінансових питань.