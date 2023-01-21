Прокуратура Берліна зацікавилася "російським домом", де ведеться пропаганда

Поки в Україні щодня гинуть люди, в Берліні російська пропаганда продовжує свою роботу.

Прокуратура Берліна почала розслідування відносно роботи "російського будинку науки і культури", який працює у столиці ФРН.

Про це повідомляє DW.

Прокуратура перевірить діяльність закладу на предмет порушення закону про зовнішньоекономічну діяльність. Ідеться про санкції ЄС проти РФ, через її агресію проти України.

Повідомляється, що російське федеральне агентство у справах СНД, земляків, які проживають за кордоном, та з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво), яке керує "російським домом", входить до санкційних списків Євросоюзу.

“Як раніше зазначав німецький правовий портал LTO, "російський дім" як ресурс Росспівробітництва не має права отримувати доходи у ФРН, наприклад, від продажу квитків на заходи або оренди приміщень”, - ідеться в повідомленні.

Перевірку почали після заяви ексдепутата Бундестагу від партії "Союз-90"/"зелені" Фолькера Бека. Він заявив, що в Берліні продовжує лунати російська пропаганда у той момент, коли в Україні щодня гинуть люди.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під будівлею офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні 20 січня сотні людей зібралися на мітинг проти зволікання уряду ФРН у постачанні Україні танків Leopard.

Крім того, раніше речник німецького уряду Штеффен Хебестрайт заявив, що Берлін не ставив постачання танків Leopard 2 Україні в залежність від передавання американських танків M1 Abrams.

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