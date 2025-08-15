Прокуратура оголосила 19 підозр за оборудки в Чернівецькій області - Генпрокурор

© Офіс Генерального прокурора

Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, починаючи з липня прокурори Чернівецької області провели три масові реалізації. У двох попередніх встановлено 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр. 14 липня відбувся наступний етап.

«Черговий етап: 15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету. Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування. Серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники», - розкрив результати роботи Генпрокурор.

Руслан Кравченко розповів, що викриті схеми з привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службову недбалість та недостовірне декларування.

Оборудки на закупівлях

Директор КП «Міськсвітло» та керівник приватної компанії — розтрата бюджетних коштів на освітлювальному обладнанні за завищеними цінами.

Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління — переплата за електроенергію.

Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду:розтрата коштів на ремонті злітно-посадкової смуги.

В.о. Тереблеченського сільського голови - переплата на ремонті укриття.

Злочини проти довкілля

Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів: забруднення водойми стоками.

Ексдиректор НПП «Хотинський» — під виглядом будівництва дороги погодив незаконну вирубку дерев на території парку.

Службова недбалість

Начальник лабораторії будівельної компанії: сертифікував неякісний бетон для ремонту міжнародної траси.

Недостовірне декларування