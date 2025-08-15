- Дата публікації
Прокуратура оголосила 19 підозр за оборудки в Чернівецькій області - Генпрокурор
Загальна сума збитків держави від злочинів викритих прокуратурою перевищила 10 млн грн
Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, починаючи з липня прокурори Чернівецької області провели три масові реалізації. У двох попередніх встановлено 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр. 14 липня відбувся наступний етап.
«Черговий етап: 15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету. Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування. Серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники», - розкрив результати роботи Генпрокурор.
Руслан Кравченко розповів, що викриті схеми з привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службову недбалість та недостовірне декларування.
Оборудки на закупівлях
Директор КП «Міськсвітло» та керівник приватної компанії — розтрата бюджетних коштів на освітлювальному обладнанні за завищеними цінами.
Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління — переплата за електроенергію.
Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду:розтрата коштів на ремонті злітно-посадкової смуги.
В.о. Тереблеченського сільського голови - переплата на ремонті укриття.
Злочини проти довкілля
Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів: забруднення водойми стоками.
Ексдиректор НПП «Хотинський» — під виглядом будівництва дороги погодив незаконну вирубку дерев на території парку.
Службова недбалість
Начальник лабораторії будівельної компанії: сертифікував неякісний бетон для ремонту міжнародної траси.
Недостовірне декларування
Посадовець Берегометської селищної ради приховав у деклараціях за 2022–2023 роки квартиру в Києві.