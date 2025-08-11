Прокуратура оголосила 42 підозр чиновникам Дніпропетровщини - Генпрокурор

Реклама

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«42 підозрюваних: депутати, чиновники, правоохоронці, працівники держкомпаній та керівники приватних структур. Загальні збитки — 303 млн грн, ще 2,1 млн грн — легалізовані незаконно отримані бюджетні кошти», - інформує Генеральний прокурор.

Зокрема, розслідуються справи за фактом заволодіння бюджетними коштами, незаконного видобутку піску та порубки лісів, незаконне переправлення через кордон, організація азартних ігор, збут наркотиків.

Наприклад:

Розкрадання бюджетних коштів

Організована група Дніпровської міськради: директор департаменту благоустрою та інфраструктури, його ексзаступниця, колишній директор КП та керівництво компанії-підрядника «заробляли» на благоустрої міста.

Посадовці однієї з філій “Укрзалізниці” замість розробки нормативної та землевпорядної документації перевели бюджетні кошти у власні кишені.

Незаконні вирубки і видобуток піску

Чинний правоохоронець зі спільниками вирубував дерева у захисних лісонасадженнях.

Власник компанії у 2021–2023 роках незаконно видобув понад 13 тисяч куб. метрів піску на ділянці у 10 га.

Азартні ігри

Колишній правоохоронець та спільник — організатори діяльності двох гральних закладів.

Депутат Павлоградської райради, він же адвокат, встановлював гральні автомати в кафе та магазинах під виглядом терміналів самообслуговування.

Шахрайство

Обманули 23 громадянина: «продавали» товар, який жоден покупець так і не отримав.

Незаконне переправлення через кордон

Співробітники ДРАЦС організували схему для чоловіків призовного віку: оформлювали фіктивний статус батька неповнолітніх чи малолітніх дітей для виїзду за кордон.

Збут наркотиків

Колишній правоохоронець зі спільниками збував наркотики, маскуючи їх під засоби замісної терапії.

Реалізації з викриття правоохоронців відбувалися спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Викриття тривають. Це не лише про бюджетні кошти — у фокусі всі правопорушення, незалежно від статусу чи посади», - підкреслив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.