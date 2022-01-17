Прокуратура вимагає для Порошенка арешту або 1 млрд грн застави

Прокуратура вимагає для Порошенка арешту або 1 млрд грн застави

Порошенку обирають запобіжний захід у справі за підозрою у державній зраді.

Після перерви у Печерському суді міста Києва поновилося засідання, на якому п'ятому президентові, нардепу від "Європейської Солідарності" Петру Порошенку обирають запобіжний захід – політику інкримінують державну зраду.

Так, сторона звинувачення просить суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень, зобов'язати здати паспорти та носити електронний браслет, повідомили в Telegram-каналі "Klymenko Time".

Своєю чергою дружина п’ятого президента Петра Порошенка Марина зізналася, що дуже хвилюється і не вірить, що рішення суду у справі її чоловіка буде справедливим.

Сам колишній очільник держави заснув під час засідання у Печерському районному суді. Інцидент потрапив на відео. Під час виступу свого адвоката Порошенко закрив очі, підперши голову кулаком. Ще через декілька секунд експрезидент різко опустив голову, на мить задрімавши. Журналісти "зловили" цей момент на відео.

Печерський суд Києва обирає запобіжний захід Петру Порошенку | Новини України

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