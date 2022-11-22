Прокурор для Путіна: у Вашингтоні повідомили, як притягнути російського диктатора до відповідальності за воєнні злочини

У міжнародному праві є механізми, що визначають відповідальність військового та державного керівництва країни-агресорки за воєнні злочини, здійснені її збройними силами тощо.

Про це заявила посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, - пише Укрінформ.

«У міжнародному праві існують доктрини, які дозволяють застосовувати судове переслідування до всього ланцюга командування», - пояснила вона.

Такі доктрини говорять відповідальність керівників за дії їхніх підлеглих. За її словами, це може бути застосовано, якщо керівник знав або повинен був знати, що їхні підлеглі вчиняють зловживання, однак він не відреагував, щоби запобігти цьому заздалегідь чи належним чином розслідувати та притягти винних.

Така ініціатива може застосовуватися як національними судами, так і в міжнародній правовій системі.

«Тож прокурори стежитимуть, куди приведуть докази»,- зауважила американська представниця.

Але такі дії з російського боку, як, наприклад, створення масштабної мережі фільтрації, вказують на те, що ці злочини не можуть бути скоєні без відповідальності представників всього ланцюга російської влади.

Трибунал для Путіна

Нагадаємо, що Литва, Латвія та Естонія закликають створити Спецтрибунал для Росії.

Додамо, що раніше Україна презентувала проєкт Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен покарати Росію. Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо.

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