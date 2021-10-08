Прокурори проситимуть Медведчуку тримання під вартою та заставу в один мільярд гривень

Прокурори проситимуть Медведчуку тримання під вартою та заставу в один мільярд гривень

Нардепу від "ОПЗЖ" оголосили про підозру в державній зраді.

Народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, якому оголосили про підозру в державній зраді, проситимуть суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Про це 8 жовтня повідомило керівництво Офісу генпрокурора та СБУ під час брифінгу.

"З огляду на сукупність матеріалів справи, які є, я б просив безальтернативний варіант у вигляді арешту", - сказав голова СБУ Іван Баканов.

"Не можна по такій категорії справ йти без альтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про тримання під вартою, або заставою в 1 млрд гривень", - уточнила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Спільний брифінг генпрокурорки Венедіктової та голови СБУ Баканова Дивіться наживо спільний брифінг генпрокурорки Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова про підозру у держзраді і сприянні терористам народному депутату Віктору Медведчуку Опубліковано ТСН Пʼятниця, 8 жовтня 2021 р.

Нагадаємо:

На початку року були опубліковані записи з голосом нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Із цих записів випливає, що від червня 2014 року Медведчук міг впливати на вчинки п'ятого президента. Від його імені проводив переговори з бойовиками і організовував корупційні схеми з поставками в Україну вугілля із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Своєю чергою міністр енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан розповів, чи дійсно Україна купувала вугілля у бойовиків. Він запевняє, що після того, як окупанти розбомбили залізничний вузол Дебальцеве у липні 2014 року, постачати вугілля з ОРДЛО стало фізично неможливо.

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