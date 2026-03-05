© .facebook.com/Герман Галущенко

Про це під час судового засідання заявив прокурор.

"Ми підтверджуємо той факт, що прямих розмов там, де було б зафіксовано спілкування Галущенка з іншими співучасниками злочинної організації, де беспосередньо йде мова про факти вчинення злочинів Галущенком – немає", – заявив прокурор під час судового засідання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ не змогло належно обґрунтувати підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Йдеться, зокрема, про плутанину з позивними, якими сторона обвинувачення позначала Галущенка у матеріалах справи.

За словами адвокатів, на старті досудового розслідування в листопаді 2025 року в медіа фігурувала версія, що Галущенко проходив під прізвиськом "Професор", а не "Сигізмунд". Втім згодом НАБУ без пояснень та процесуального обґрунтування змінило це прізвисько.

"Причому правоохоронці були впевнені настільки, що це подавалось як встановлений факт. Але згодом працівники НАБУ та САП на всю країну повідомили, що вони трошки помилились. Що професор – це інша особа, яка дійсно має вчене звання професора. Тобто відбулася, м'яко кажучи, корекція версії. І після цього Герман Валерійович дивним чином перестав бути Професором і стає Сигізмундом. Без пояснень та без процесуального обґрунтування такої метаморфози", – сказав адвокат.