Проллється американська кров: Білий дім пояснив громадянам США, чому потрібно підтримувати "далеку" Україну

Представник Білого дому попередив, що якщо дозволити Путіну захопити Україну, то на цьому російський диктатор не зупинеться.

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, тому що поразка нашої держави коштувала б громадянам США у майбутньому більше грошей і навіть "американської крові".

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

Кірбі пояснив американським громадянам, які "не повністю або не чітко розуміють, чому для Сполучених Штатів важливо так активно бути долученими до війни в Україні".

Він закликав послухати виступ Байдена у Варшаві, де президент США "дуже чітко і переконливо пояснив, чому Україна має значення і чому ця війна має значення".

Також Кірбі сформулював три причини, чому Україна має перемогти

Війна за незалежність

“Банально, але правда. Це війна за незалежність, за законне право існувати як країна. Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі”, – зазначив представник Білого дому.

Продовольча криза

Кірбі пояснив, що війна РФ проти України має глобальний негативний вплив у світі.

“Тих, хто може подумати, що війна в Україні настільки далеко, що це не впливає на них, я б попросив згадати літо і високі ціни на газ… подивитися загалом на економічний ефект [дій Росії], на [спричинену війною] продовольчу незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енергетичну незахищеність", – сказав він.

Росія не зупинеться

Представник Білого дому попередив, що якщо дозволити Путіну захопити Україну, то на цьому російський диктатор не зупинеться.

"Якою буде його наступна ціль? І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?", – резюмував Кірбі.

Раніше очільник ISW розповів, що у разі відмови Заходу від підтримки України Захід очікує "перемога Росії/Китаю, велика війна в Європі і в Тихому океані з військами США.

Читайте також:

Міністерка фінансів США анонсувала потужну економічну підтримку України