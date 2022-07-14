"Промінь надії": генсек ООН заявив про прогрес в експорті українського продовольства через Чорне море

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів про великий крок вперед щодо експорту українського зерна.
Про це він написав у Twitter.
A ray of hope in a world darkened by crises.— António Guterres (@antonioguterres) July 13, 2022
Today in Istanbul, we have seen a major step forward to ensure the export of Ukrainian food products through the Black Sea.
I salute the commitment of all those working to secure an agreement for our common humanity.
«Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні в Стамбулі ми побачили великий крок вперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», - зазначив він.
Нагадаємо, окупанти в Запорізькій області намагаються відновити вивезення зерна, процес контролює екснардеп Балицький.
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