Пропагандист в унісон з Москвою заявляє про нібито "нелегітимність" українського президента.

Американський скандальний журналіст Такер Карлсон зухвало висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором" і "лакеєм".

Про це він сказав під час інтерв'ю із журналістом Пірсом Морганом.

Американець повторив традиційні заяви Кремля, що, мовляв, український президент "нелегітимний" через відсутність виборів в Україні.

"Його не обирали. Він керує країною за допомогою сили. Він убиває своїх опонентів. Він убив багатьох людей. … Чому б ти особисто мав підтримувати диктатора, який багатіє на війні у своїй країні, хто забороняє християнську конфесію і хто вбиває своїх політичних опонентів", - цинічно висловився американський пропагандист.

Окрім того, Карлсон зухвало назвав українського президента "лакеєм західних держав". Крім того, він навіть поскаржився на українців за кордоном.

"Я був у Куршевелі у Франції кілька тижнів тому (…) І кожен, хто був у магазині Hermes, був українцем, який використав мої гроші, щоб купити сумочки за 100 тисяч доларів", - сказав Карлсон.

Нагадаємо, раніше Такер Карлсон звинуватив адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена у спробі ліквідації диктатора РФ Володимира Путіна.

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