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Пропагандисти РФ анонсували парад 9 травня у Маріуполі

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Пропагандисти РФ анонсували парад 9 травня у Маріуполі

Getty Images

Такі заяви варто розцінювати як анонсування повного збройного захоплення Маріуполя ЗС РФ.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про маніпуляцію російської пропаганди щодо анонсу проведення на руїнах українського Маріуполя акції "безсмертний полк". 

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО України пише у Telegram-каналі. 

За словами пропагандистів з "ТАСС", заступник мера Маріуполя Вікторія Калачова оголосила про проведення "урочистої" ходи "безсмертний полк" в рамках святкування російського  "Дня побєди" 9 травня. 

Такі заяви варто розцінювати як анонсування повного збройного захоплення Маріуполя ЗС РФ Та український Маріуполь не здається і продовжує хоробро оборонятися попри всі маніпуляційні заяви окупантів.

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