Відео як привід для вторгнення до України: Лавров назвав заяву США "маячнею"

Вашингтон заявив, що це відео може стати приводом вторгнення до України.

У російському Міністерстві закордонних справ заяву Сполучених Штатів про те, що Москва готує фейкове відео як привід для вторгнення до України, назвали "маячнею".

Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

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"Я читав, дивився в Інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбасі. Маячня такого роду вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологу", - сказав Лавров.

Своєю чергою, прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков закликає "не вірити на слово Держдепу" щодо питань, які стосуються РФ. "Я порекомендував би на слово не вірити нікому, особливо Держдепу, коли стосується цих питань", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони США повідомили про привід, який Москва може використати для вторгнення до України. Зокрема, йдеться про оприлюднене пропагандистське відео з тілами загиблих. У Пентагоні кажуть, що Росія може оприлюднити сфабрикований відеозапис з нібито нападом або на своїй території, або на російськомовне населення на Сході України.