Пропагандистський канал Russia Today більше не мовитиме у Фінляндії

Оператори мобільного зв'язку також пропонують безкоштовні дзвінки в Україну.
У Фінляндії більше не транслюватимуть російський пропагандистський канал RT (Russia Today).
Фінський телеоператор Elisa заявив про припинення мовлення, пише Укрінформ.
"Ми хочемо показати нашу підтримку Україні та вирішили закрити канал Russia Today", - повідомили в компанії.
Також повідомляється, що фінські оператори мобільного зв'язку надають безкоштовні дзвінки до України, а Міграційне відомство тимчасово зупинило ухвалення рішень щодо депортації до України.
Нагадаємо, Фінляндія виділила Україні 50 млн доларів допомоги.
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Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.