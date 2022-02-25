Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Пропагандистський канал Russia Today більше не мовитиме у Фінляндії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пропагандистський канал Russia Today більше не мовитиме у Фінляндії

pixabay.com

Оператори мобільного зв'язку також пропонують безкоштовні дзвінки в Україну.

У Фінляндії більше не транслюватимуть російський пропагандистський канал RT (Russia Today).

Фінський телеоператор Elisa заявив про припинення мовлення, пише Укрінформ.

"Ми хочемо показати нашу підтримку Україні та вирішили закрити канал Russia Today", - повідомили в компанії.

Також повідомляється, що фінські оператори мобільного зв'язку надають безкоштовні дзвінки до України, а Міграційне відомство тимчасово зупинило ухвалення рішень щодо депортації до України.

Нагадаємо, Фінляндія виділила Україні 50 млн доларів допомоги.

Читайте також:

Литва і Польща вважають, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата у члени ЄС

Литва і Польща вважають, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата у члени ЄС

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація