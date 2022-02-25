Пропагандистський канал Russia Today більше не мовитиме у Фінляндії

Пропагандистський канал Russia Today більше не мовитиме у Фінляндії

Оператори мобільного зв'язку також пропонують безкоштовні дзвінки в Україну.

У Фінляндії більше не транслюватимуть російський пропагандистський канал RT (Russia Today).

Фінський телеоператор Elisa заявив про припинення мовлення, пише Укрінформ.

"Ми хочемо показати нашу підтримку Україні та вирішили закрити канал Russia Today", - повідомили в компанії.

Також повідомляється, що фінські оператори мобільного зв'язку надають безкоштовні дзвінки до України, а Міграційне відомство тимчасово зупинило ухвалення рішень щодо депортації до України.

Нагадаємо, Фінляндія виділила Україні 50 млн доларів допомоги.

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