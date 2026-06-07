Пропаганда не працює: Путін вимушений самостійно брехати про "перемоги" на фронті

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін на тлі проблем на фронті в Україні вимушений особисто брати участь у пропаганді війни, якою раніше займалися його офіційні речники.

Таку думку висловив Ігор Романенко — генерал-лейтенант, колишній заступник очільника Генерального штабу Збройних сил України, в етері на Radio NV, коментуючи заяви російського диктатора про нібито успіхи його армії на фронті.

«Путін вимушений брати в цьому участь, оскільки ситуація і результати бойових дій стають гіршими від місяця до місяця, від тижня і до тижня. За травень-червень росіяни на 1 км мають десь 1500 втрат своїх військовослужбовців. А в цілому втратили за п’ять тижнів понад 33 000 своїх військовослужбовців. Тобто продовжується дуже важлива для нас тенденція, яка сформувалась від грудня місяця минулого року, що армія російська втрачає більше, ніж спроможна постачати», — сказав Романенко.

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Нагадаємо, Путін останніми днями заявив про «можливе завершення війни в Україні», що викликало хвилю інтерпретацій і запитань щодо реальних намірів Москви.

Водночас, як зазначає газета The Guardian, такі заяви можуть бути радше реакцією на сукупність проблем РФ на фронті, в економіці та політиці, ніж сигналом готовності до реального миру.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви, наголосив, що Україна готова до діалогу щодо завершення війни, але лише за умови реальних гарантій безпеки.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що риторика глави Кремля не свідчить про фактичну готовність Путіна припинити агресію, а радше є спробою адаптувати інформаційний наратив до нових умов на фронті та в міжнародній політиці.

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Провідні військові аналітики та незалежні моніторингові місії доходять спільного висновку: російські війська втрачають доктринальний контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксовано суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій.

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