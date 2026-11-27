Аліса Вайдель / © Associated Press

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Лідерка партії ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель, яка є відомою прихильницею Росії, видала порцію кремлівських пропагандистських наративів про війну в Україні та її причини.

Низку цинічних заяв вона висловила в подкасті «Zur Wahrheit gehört» для WELT.

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Під час розмови німецька політикиня знову взялася транслювати заяви влади Росії про так звані «першопричини причини» війни. Зокрема, вона нахабно висловилася про Революцію гідності 2014-го. У дусі кремлівськох пропаганди вона назвала її «державним переворотом». Ба більше — Вайдель ще й заявила про нібито західне фінансування усунення Віктора Януковича від влади.

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Вайдель також повторила путінські виправдання агресії: звинуватила Київ у нібито «переслідуванні російськомовних» і нібито в обстрілах Донбасу ще до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го.

Коментуючи мирні переговори щодо закінчення війни, вона запропонувала Німеччині виступити нейтральним посередником. При цьому вона озвучила ще одну московську тезу. За її словами, Кремль не відмовиться від «російськомовних територій», які, на думку політикині, мають перейти під контроль Російської Федерації.

Нагадаємо, Вайдель також зробила скандальну заяву про повернення українців додому. З її слів, йдеться приблизно про 1,1 млн українців, які нині перебувають у Німеччині.

Окрім того, у Бундестазі вона ще й виступила проти допомоги Україні виступила знову ж таки Вайдель, назвавши витрати марнотратством грошей німецьких платників податків. Вона наголосила, коли йдеться про фінансування України, у влади нібито «без проблем знаходяться гроші».

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