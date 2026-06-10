Прапори України та Євросоюзу / © ТСН.ua

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Прагнення України пришвидшити рух до членства в Євросоюзі призводить до зростання напруженості між Києвом, Брюсселем і окремими європейськими столицями напередодні старту нового етапу переговорів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та представників ЄС.

За даними видання, Україна та Єврокомісія публічно вітають можливий початок офіційних переговорів 15 червня як важливий прорив на шляху до членства.

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Водночас, як зазначає Politico, за лаштунками існують розбіжності щодо темпів і формату процесу.

«Але Україна стурбована тим, що її заявка може бути відкладена через політичні проблеми, включаючи президентські вибори у Франції. Це може зсунути питання про розширення з порядку денного ЄС. Брюссель, тим часом, стурбований темпами реформ у Києві», — пише видання.

Занепокоєння також викликають дискусійні документи, підготовлені Францією та Німеччиною, які пропонують «асоційоване членство» та інші проміжні формати для країн-кандидатів.

«На практиці Україні пропонують все, крім самого членства», — заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

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За словами дипломатів, існує ризик, що Україна може опинитися в проміжному статусі з частковими перевагами інтеграції, але без чіткого шляху до повноправного членства.

Водночас Київ, за даними джерел, не відкидає пропозиції Парижа та Берліна, однак наполягає на більш чітких гарантіях кінцевого результату переговорного процесу.

У матеріалі також зазначається, що Україна прагне відкрити не один, а кілька переговорних кластерів уже до кінця літа, щоб продемонструвати реальний прогрес у напрямку членства.

Натомість у Брюсселі побоюються, що надмірне розчарування темпами руху до ЄС може негативно вплинути на внутрішні реформи в Україні.

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Як повідомляє Politico, єврокомісар з питань розширення Марта Кос відвідала Київ, закликавши «зберігайте спокій, продовжуйте діяти» під час зустрічей із представниками української влади.

«У кімнаті відчувалося, що обидві сторони дійсно починають засукувати рукави і набагато активніше брати участь у процесі доступу», — зазначив представник ЄС, обізнаний із перебігом візиту.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує на майбутньому саміті розглянути нові механізми, які можуть пришвидшити процес вступу до блоку шести країн-кандидатів із Західних Балкан.

Ми раніше інформували, що у межах технічних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу вдалося погодити більшість вимог Угорщини.

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