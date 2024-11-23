Пропонував створити "автономні зони": Трамп визначився зі спецпредставником з російсько-української війни

Трамп може вирішити не створювати спеціального представника з війни в Україні, хоча він серйозно розглядає можливість цього зробити.

Згідно з інформацією від чотирьох джерел, які знайомими з планами переходу, новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість залучити Річарда Гренелла, свого колишнього керівника розвідки, на посаду спеціального представника з російсько-української війни.

Про це пише Reuters.

Гренелл, який був послом Трампа в Німеччині та виконував обов’язки директора національної розвідки під час президентського терміну 2017-2021 років, зіграє ключову роль у зусиллях Трампа зупинити війну, якщо його врешті оберуть на цю посаду.

Хоча наразі немає спеціального представника, який займався б виключно вирішенням російсько-української війни, Трамп розглядає можливість створення цієї посади, згідно з чотирма джерелами, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити внутрішні обговорення.

Зрештою Трамп може вирішити не створювати спеціального представника з війни в Україні, хоча він серйозно розглядає можливість цього зробити, повідомили джерела. Якщо він це зробить, він може вибрати когось іншого на цю роль, і немає жодних гарантій, що Гренелл погодиться.

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв швидко припинити конфлікт, хоча він не сказав, як він це зробить.

Водночас деякі позиції Гренелла можуть змусити українських лідерів задуматися. Під час круглого столу Bloomberg у липні він виступав за створення "автономних зон" як засобу врегулювання війни, який почався після вторгнення Росії на українську суверенну територію. Він також припустив, що не буде прихильником приєднання України до Організації Північноатлантичного договору в найближчому майбутньому, позицію, яку він поділяє з багатьма союзниками Трампа.

Прихильники Гренелла відзначають, що він мав довгу дипломатичну кар'єру та глибокі знання європейських справ. Крім того, що він був послом у Німеччині, Гренелл також був спеціальним представником президента на мирних переговорах щодо Сербії та Косова.

Керолайн Лівітт, представник зусиль Трампа щодо перехідного періоду, відмовилася від коментарів, окрім того, що він сказав, що кадрові рішення новообраного президента "будуть продовжувати оголошуватися ним, коли вони будуть ухвалені.

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Нагадаємо, що раніше кандидат Трампа на посаду генпрокурора зняв свою кандидатуру після секс-скандалу.

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