Пропозиція Макрона щодо військ в Україні підірвала солідарність НАТО – The Times

Як зазначається в публікації, якщо Захід хоче протистояти російській агресії, гра на публіку у столицях країн НАТО має припинитися.

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про надсилання західних військ до України викликала жах і та відмову з боку союзників по НАТО. А критика Макрона на адресу Німеччини спричинила напругу у відносинах двох держав і підірвала солідарність НАТО перед обличчям російської агресії.

Про це йдеться в публікації видання The Times.

У статті вказано, що пропозиція Макрона про те, що Захід не повинен виключати надсилання військ на підтримку України, не тільки викликала "жах і негайну відмову з боку його союзників по НАТО". Ледь прихована критика Макрона на адресу Німеччини за "боягузливу" позицію викликала шалену відповідь з боку Берліна, спричинила майже безпрецедентну напругу у франко-німецьких відносинах і підірвала солідарність НАТО перед обличчям російської агресії.

На думку авторів матеріалу, різкий розворот Макрона "ще більш згубний" тим, що він відбувся менш ніж через два роки після його спершу примирливого підходу до Москви.

Навіть після початку повномасштабної війни в Україні політик наполягав на продовженні дипломатичних переговорів. У відповідь на обурення з боку Києва та збентеження союзників по НАТО президент Франції закликав їх не "принижувати" Росію та запропонував "гарантії" безпеки для країни.

"Це відповідало голлістській ідеї про те, що Франція може бути мостом між Росією та Заходом, і повинна відігравати власну роль, незалежну від Вашингтона, у відносинах між Сходом і Заходом. Але внутрішня політика змусила все змінити. Борючись за збереження свого авторитету вдома, пан Макрон вирішив атакувати проросійську позицію свого головного політичного суперника, лідерки "Національного об’єднання" Марін Ле Пен", – йдеться у публікації.

Зазначається, що нова роль Макрона погано зіграла вдома, де його сприймають як приклад президента, який бажає слідувати двом суперечливим політикам одночасно, щоб побачити, яка працює краще.

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Це також викликало неприязнь у канцлера Німеччини Олафа Шольца. Його збентежило жахливе порушення правил безпеки, яке дозволило Росії підслуховувати делікатні дискусії між німецькими військовими. Макрон нещодавно критикував Німеччину за безхарактерність. Тоді розгніваний помічник Шольца поставив під сумнів відданість самої Франції: загалом лише 1,18 млрд євро допомоги Україні, що робить її 14-ю серед союзників по НАТО, у порівнянні з витратами Німеччини в розмірі 17,7 млрд євро.

"Публічні звинувачення знаменують низьку точку у франко-німецькому альянсі, який протягом 60 років був основою європейської безпеки. Це партнерство вже було напруженим через погані особисті стосунки та різні бачення європейської безпеки, коли Німеччина вважала відносини з Вашингтоном першочерговими, а Франція все ще прагнула до лідерства в Європі", – оцінюють автори статті.

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Вони зазначили, що Москві залишається тільки радіти сварці. Так, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв минулого тижня висміяв Макрона як "дрібного і трагічного спадкоємця" Наполеона, що бажає помститися французькому імператору за завдану Росією поразку 1812 року.

Водночас Шольц, вважають автори публікації, мабуть, сам несе певну провину за безлад. Незважаючи на обіцянки кардинальних змін у політиці Німеччини, значного збільшення витрат на оборону та припинення залежності країни від російських енергоресурсів, прихильність Шольца до України припиняється, що відображає неоднозначність німецьких виборців.

"Війна почала підривати солідарність НАТО, оскільки вартість підтримки України просочується у внутрішню політику Європи, втома від війни, яку, здається, неможливо виграти, викликає цинізм виборців, а життєво важлива американська допомога залишається в Конгресі. Британія також потрапила у сварку з обуренням у Вайтголлі через витік інформації про присутність військових радників в Україні. Якщо Захід хоче протистояти російській агресії, гра на публіку у столицях країн НАТО має припинитися", – резюмували в The Times.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Франція створює альянс країн, які потенційно готові до відправлення військ до України, і в процесі поглиблює своє протистояння з більш обережним Берліном.

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