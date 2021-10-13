Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Пропозиції щодо перенесення канікул в школах та майбутній візит очільника Пентагону. П'ять новин, які ви могли проспати

Пропозиції щодо перенесення канікул в школах та майбутній візит очільника Пентагону. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 на 18 жовтня. Читати далі –>
  • Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні планує відвідати Україну та інші країни. Читати далі –>
  • Збої в Telegram трапилися у всьому світі. Читати далі –>
  • У Китаї вчені проведуть дослідження десятків тисяч зразків з банку крові в місті Ухані, де, людина могла вперше заразитися COVID-19. Читати далі –>
  • Генеральний інспектор Держдепартаменту США розслідує, чи не присвоїли чиновники адміністрації колишнього президента Дональда Трампа дорогі подарунки, призначені для іноземних дипломатів. Читати далі –>
Наступна публікація