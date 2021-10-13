Пропозиції щодо перенесення канікул в школах та майбутній візит очільника Пентагону. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 на 18 жовтня. Читати далі –>
- Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні планує відвідати Україну та інші країни. Читати далі –>
- Збої в Telegram трапилися у всьому світі. Читати далі –>
- У Китаї вчені проведуть дослідження десятків тисяч зразків з банку крові в місті Ухані, де, людина могла вперше заразитися COVID-19. Читати далі –>
- Генеральний інспектор Держдепартаменту США розслідує, чи не присвоїли чиновники адміністрації колишнього президента Дональда Трампа дорогі подарунки, призначені для іноземних дипломатів. Читати далі –>