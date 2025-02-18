Пропозиції Трампа щодо миру в Україні: євродепутат розкрив суть

Пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні складається з трьох етапів: припинення вогню, вибори, підписання остаточної угоди.

Про це депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія Союз 90/Зелені) написав у Мережі з посиланням на власні джерела.

Описавши пропоновані Трампом етапи щодо миру в Україні, депутат назвав це "повним виконанням бажань Путіна".

"Це повне виконання всіх бажань Путіна. Особливо частина виборів – це подарунок Трампа Путіну. Путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України. І мріє здобути проросійського кандидата після виснажливої війни", – висловив думку Лагодинський.

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Він також вважає, що для Трампа також було б зручно, якби президентом України була настільки слабка особа, щоб погодитися на здавання всіх ресурсів країни.

"Нам, європейцям, має бути цілком зрозуміло, що вибори повинні відбутися після фінального етапу, а не до нього. Також тому, що фінальна угода не може бути результатом проросійського кандидата, можливо, обраного на етапі 2", – наголосив депутат Європарламенту.

До слова, 18 лютого в Ер-Ріяді розпочалися переговори представників США та Росії без участі представників України та Європи. В Держдепартаменті США заявили, що ця зустріч – первинний контакт, який допоможе визначити готовність РФ до переговорів щодо закінчення війни.