Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пропозицію відставки міністра енергетики в Раді підтримали всього 6% депутатів

Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Пропозицію відставки міністра енергетики в Раді підтримали всього 6% депутатів

Фото: УНІАН

Проет постанови про відставку міністра енергетики підтримали всього 28 депутатів. Це менше 6,5% від конституційного складу парламенту.

Про це свідчить перелік авторів постанови, опублікований на сайті Ради. https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55603

Серед підписантів переважно члени найменшої за чисельністю фракції «Голос» та частина представників «Європейської солідарності».

Серед підписантів практично відсутні представники монобільшості «Слуги народу». Втім проєкт постанови підписала зокрема дружина скандального депутата Железняка Ольга Коваль.

Нагадаємо, звільнення міністра енергетики хоче фракція «Голос», яка виступає проти добудови Хмельницької АЕС.

В комітеті Ради з питань енергетики таку пропозицію «Голосу» навали «дурістю».

Низка енергетичних  компаній  опублікували заяви про недопустимість дискредитації керівництва галуззю і закликали депутатів «Голосу» припинити політичні спекуляції довкола енергетики.

Наступна публікація