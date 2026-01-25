Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Getty Images

Пропозиція президента США Дональда Трампа запровадити режим повної безмитної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами може поставити під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі.

Про це пише The Telegraph із посиланням на експерта з торговельної політики Кроуфорда Фалконера, який упродовж тривалого часу обіймав високі посади у сфері зовнішньої торгівлі Великої Британії.

За його словами, створення «безмитної зони» між Україною та США після мирної угоди з Росією, як це пропонує Дональд Трамп, могло б мати позитивний ефект для післявоєнної відбудови країни. Зокрема, американські компанії могли б відкривати виробництва в Україні, розраховуючи на безперешкодний експорт товарів до США.

Водночас реалізація такого плану фактично унеможливить вступ України до Європейського Союзу, наголошує Фалконер. Він зазначив, що ключовою складовою членства в ЄС є передання повноважень у сфері зовнішньої торгівлі на рівень Брюсселя.

«Якщо Україна входить до ЄС, це очевидно створює проблему для укладення угоди про вільну торгівлю зі США, адже Євросоюз має спільний зовнішній тариф, який встановлює Європейська комісія. Єдиний спосіб, за якого це могло б працювати на всі 100%, — якби сам ЄС уклав угоду про вільну торгівлю зі США, що, на мою думку, є надуманим», — пояснив експерт.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі у Давосі Володимира Зеленського та Дональда Трампа обговорювали створення так званої зони вільної торгівлі (ЗВТ) на Донбасі і президент США підтримує цю ідею.

Ми раніше інформували, що американські посадовці заявили, що переговори в Абу-Дабі стали критично важливим кроком для переходу до наступної стадії переговорів, а саме особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна.