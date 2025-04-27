Пропозиція Трампа схожа на "капітуляцію" України – міністр оборони Німеччини

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус / © Associated Press

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Якщо Україна погодиться на пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією, це було б схоже на «капітуляцію».

Про це в неділю, 27 квітня, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який, ймовірно, збереже свою посаду в новому коаліційному уряді, передає The Telegraph.

Німецький політик припустив, що для стійкого припинення вогню Києву доведеться поступитися деякою територією. Але, за його словами, Україні не потрібно заходити так далеко, як це пропонує президент США Дональд Трамп.

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«Україна сама могла отримати рік тому те, що було в цій пропозиції [Трампа], це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної додаткової вартості», — наголосив Пісторіус.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив що, на його думку, Крим «залишиться з Росією», і нібито президент України Зеленський «це розуміє».

Цю заяву Трампа підтримав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який назвав Крим російською територією. При цьому він додав, що держава-агресорка готова шукати баланс інтересів щодо поступок Україні для укладення мирної угоди.

Нагадаємо, раніше речник господаря Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяви Трампа про те, що «Крим залишиться у складі Росії в рамках угоди щодо врегулювання».