Пропозиція від США для РФ щодо України: політолог оцінив, чи реалістична вона

Пропозиція від США для РФ щодо України є нереалістичною. Річ у тім, що для Кремля вона неприйнятна.

Про це розповів політолог Олег Саакян в ефірі “КИЇВ24”.

Як стверджують ЗМІ, США нібито передали Москві пропозиції щодо завершення війни в Україні. Передбачається, що окуповані території фактично залишають російськими, тому що питання відтерміновується на 49 або 99 років. Також більшість санкцій для РФ скасують.

«Воєнна машина РФ не зупиниться, ми матимемо новий виток війни. Це буде в горизонті навіть не десятка років, це буде в горизонті місяців буквально. 12-24 місяців, до декількох років», — вважає Олег Саакян, політолог.

На його думку, важливо, щоб зберігалася військова допомога Україні, можливість її мілітаризації та розвитку, арештовані російські активи спрямовувалися на користь нашої держави.

«У такому випадку до нового витка ми будемо готові значно краще. Або в момент, коли Росія спробує активізувати війну, або в момент, коли Росія почне сипатися, щоб ми могли звільнити території», — пояснив він.

Раніше глава Кремля Володимир Путін назвав країну, яка «підходять» для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Це — ОАЕ.

Також диктатор повідомив, що Росія нібито має «багато друзів», які готові допомогти організувати його зустріч із Трампом.

Російський лідер назвав ймовірну зустріч із Трампом «самітом» і заявив, що зацікавленість у перемовинах проявляють як США, так і РФ.